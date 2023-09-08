"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in "Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul dahil tüm şehirlerde kendi adaylarımızla yarışacağız" açıklamasının ardından İYİ Parti kulislerinde aday isimleri borsası kuruldu. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın başında olduğu ekibin hazırladığı muhtemel belediye başkan adayları ön raporu tamamlandı ve Akşener'e sunuldu.

Koray Aydın Ankara, Buğra Kavuncu İstanbul

İzmir adayının Ümit Özlale olduğunu Meral Akşener açıklamıştı. İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarmaya hazırlandığı ismin, ülkücü camianın da yakından tanıdığı Koray Aydın olduğu iddia ediliyor. İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ise İmamoğlu ile yakın çalışma yürüten eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Bilge Yılmaz ikilisinden birini çıkaracağı öne sürüldü.

Kulislerdeki İYİ Parti adayları listesi...

İşte Gündem 7x24'ün "İYİ Parti'de konuşulan büyükşehir belediye başkan adayları" diyerek duyurduğu o isimler...

İstanbul: Buğra Kavuncu, Bilge Yılmaz

Ankara: Koray Aydın

İzmir: Ümit Özlale

Eskişehir: Melih Aydın

Bursa: İsmail Tatlıoğlu

Antalya: Arif Kocabıyık, Nesrin Ünal

Adana: Mehmet Ali Bilici

Hatay: Şefik Çirkin

Aydın: Ömer Karakaş

Mersin: Burhanettin Kocamaz

Samsun: Erhan Usta

Ordu: İdris Naim Şahin

Trabzon: Mustafa Bıyık, Şükrü Kuleyin

Muğla: Metin Ergun

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