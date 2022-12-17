  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem İmamoğlu 6'lı masayı karıştırdı! CHP vazgeçmiyor Bizim adayımız Kılıçdaroğlu

Domates ve salatalığı aynı anda yiyenler dikkat! Yıllarca yanlış yapıyormuşuz

Tespit komisyonundaki sendikadan ezber bozan asgari ücret çıkışı: Canımıza tak etti der imzalamayız

Amerika’dan Türkiye'ye tehdit! Başka adımlar atacakmış! Hadi oradan

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karar verildi!

Yüzde 77 başarılı! Şeker hastalığında müjdeli haber

İslam Memiş'in gram altında zirve tahmini değişti! Yıl sonunda karşımızda o rakam var

YSK başkanı İmamoğlu’nun durumunu açıkladı! Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez

Rusya'dan Türkiye'ye büyük kalleşlik! 'Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz' diyerek duyurdular

Sabri Tekir “Kan kusturdu”, “Kızılcık şerbeti içtik” dedik!
Siyaset İYİ Partiliden Eren Erdem’e şok suçlama: Alman istihbaratının tetikçisi!
Siyaset

İYİ Partiliden Eren Erdem’e şok suçlama: Alman istihbaratının tetikçisi!

İmamoğlu-Akşener'in verdiği görüntüye gönderme yapan Eren Erdem'e tepki İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Eren Erdem'in paylaşımını alıntılayarak, "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:07:00 -
İYİ Partiliden Eren Erdem’e şok suçlama: Alman istihbaratının tetikçisi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.

İmamoğlu ile Akşener, Saraçhane'de düzenledikleri mitingde, Kemal Kılıçdaroğlu olmadan sahneye çıktı. Gelişme, CHP'lileri oldukça rahatsız etti.

Almanya'daki icazet seferini alelacele noktalayan CHP lideri, özet jetle İstanbul'a döndü ve İmamoğlu'na, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek adaylık konusunda bir kez daha kapıyı kapattı.

İmamoğlu, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosunu hiçe saydı ve "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.

Geride kalan gün, mahkeme kararı sonrası İmamoğlu ile Akşener'in sarıldığı görüntüler sosyal medyaya servis edildi. Görüntülerde hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'nun kahkalarla Akşener ile konuştuğu görüldü.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Bana bir "üzülme sarılması" gösterir misiniz?" paylaşımı yaptı.

Alenen İmamoğlu-Akşener'in verdiği görüntüye gönderme yapan Erdem'e ilk tepki İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Eren Erdem'in paylaşımını alıntılayarak, "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" dedi.

Söz konusu gelişme, Saraçhane'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki adaylık savaşının bir yansıması olarak yorumlandı.

CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayı düşündükleri için hedef tahtasına konulan İmamoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'in de hışmına uğramıştı.

İmamoğlu'nun CHP liderine destek konusunda çok geç kaldığını ima eden Erdem, "Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar" ifadelerini kullanmıştı.

A Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23