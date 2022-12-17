İYİ Partiliden Eren Erdem’e şok suçlama: Alman istihbaratının tetikçisi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.

İmamoğlu ile Akşener, Saraçhane'de düzenledikleri mitingde, Kemal Kılıçdaroğlu olmadan sahneye çıktı. Gelişme, CHP'lileri oldukça rahatsız etti.

Almanya'daki icazet seferini alelacele noktalayan CHP lideri, özet jetle İstanbul'a döndü ve İmamoğlu'na, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek adaylık konusunda bir kez daha kapıyı kapattı.

İmamoğlu, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosunu hiçe saydı ve "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.

Geride kalan gün, mahkeme kararı sonrası İmamoğlu ile Akşener'in sarıldığı görüntüler sosyal medyaya servis edildi. Görüntülerde hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'nun kahkalarla Akşener ile konuştuğu görüldü.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Bana bir "üzülme sarılması" gösterir misiniz?" paylaşımı yaptı.

Alenen İmamoğlu-Akşener'in verdiği görüntüye gönderme yapan Erdem'e ilk tepki İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Eren Erdem'in paylaşımını alıntılayarak, "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" dedi.

Söz konusu gelişme, Saraçhane'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki adaylık savaşının bir yansıması olarak yorumlandı.

CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayı düşündükleri için hedef tahtasına konulan İmamoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'in de hışmına uğramıştı.

İmamoğlu'nun CHP liderine destek konusunda çok geç kaldığını ima eden Erdem, "Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar" ifadelerini kullanmıştı.

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