İYİ Partili vekilden bomba açıklama: Cumhur İttifakı'na bir yönelim olabilir

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile telefonda görüştüğünü belirten Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Ağıralioğlu'nun CHP'yi eleştirerek "CHP’nin rehini değiliz, 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' düşüncesinde değiliz” dediğini aktardı.

Mehmet Acet, "Siyasette yüzde 51 için yeni ittifak arayışları" başlığıyla yayımlanan yazısında Ağıralioğlu'nun gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarını yazdı.

Acet'in yazısında aktardığı açıklamalar şöyle:

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesinde değiliz"

Evvelsi gün İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nu aradım, Durmuş Yılmaz’ın yaptığı gibi 'neler oluyor' diye sordum. Söze 'bir senedir benzeri açıklamalarda bulunduğunu' söyleyip, 'Seçim meydanlarında 'çocukların katillerinin oyuna talip değiliz' dediğini hatırlatarak başladı.

Devamında yine CHP’ye dönük eleştirilerini sıralayarak;

"CHP’nin rehini değiliz, Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesinde değiliz, Toptan kabul, ya da ret cephesi değiliz" gibi cümleler kurdu.

Cumhur İttifakı'na yönelim mi var?

Devamında Ağıralioğlu’na 'Peki bu yeni durum, CHP ile ittifakı bitireceğiniz, Cumhur ittifakına yöneleceğiniz anlamına mı geliyor?' diye sordum. Sözün burasında, ağızdan çıkanın bağlayıcılığına karşı gösterilen 'temkin dilini' karşımda buldum: 'Hanımefendinin (Meral Akşener) duruşu üzerinden yanıt vereyim. Parlamenter sisteme geçiş ya da mevcut sistemde ‘denge/denetleme/frenleme’ mekanizmasını güçlendirecek türden bir çalışma olursa böyle bir yönelim olabilir.

İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi?

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1’e ulaşmak için Akşener ile ittifaka gidebileceği konuşulurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Habertürk'te katıldığı bir canlı yayında Fatih Altaylı'nın "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi?" sorusuna, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa CHP de orada yer alır" şeklinde yanıt vermişti.