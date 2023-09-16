İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, En Son Haber yayınında konuştu.

İP'li Türkoğlu, lideri Akşener'in yerel seçime tek başına girme kararını, "İttifak her zaman seçim kazandırmıyor" diyerek destekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday çıkartacaklarını belirten Türkoğlu, "Bursa için yani yavaş yavaş isimler yazılıp çiziliyor. 3-4 isim var. Değerli isimler var. Muhtemelen 1 Ekim'e kalmadan ilçeleri açıklayacağız final Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla olacak. Bursa'da tabii ki aday çıkartacağız. Aday adayı noktasında 3-4 kişi ile görüşme içindeyiz." dedi.

Gezi Davası tutuklularından TİP'li Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret eden Türkoğlu'nun açıklaması, "Bursa için hangi TİP'li adayla görüştükleri" sorusunu gündeme getirdi.

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