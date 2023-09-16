  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Maalesef haberler kötü

Bir ülke bu açıklamayla çalkalanıyor: Türkiye Pakistan'dan nükleer silah alıp bizi vurabilir

'2023'te gram altın 3 bin lira olacak' demişti! O tahmin iptal... Tuna Kaya yeni tahminini az önce duyurdu

Türk tekstil şirketi iflas etti! Mahkemeden müşterilerine kritik bir duyuru geldi

Erdoğan: En azılı düşmanlarımız bile...

Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!

AK Partili milletvekilinden tuhaf çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle bacım! Duyanın ağzı açık kaldı

Uzman isim beklentisini açıkladı! Eris virüsü geldi peki kapanma gelir mi?

Hande Fırat, bomba gelişmeyi "ocak ayında bu olacak" diyerek duyurdu! Herkes ters köşe olacak

Türkiye’den bütün dünyayı ters köşe yapacak hamle! Çin’le o konuda anlaşmaya çok yakınız
Siyaset İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?
Siyaset

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?

Yeniakit Publisher
2023-09-16 02:44:00 -
İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?

Geçtiğimiz günlerde Gezi Davası tutuklularından Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday çıkartacaklarını duyurdu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, En Son Haber yayınında konuştu.

İP'li Türkoğlu, lideri Akşener'in yerel seçime tek başına girme kararını, "İttifak her zaman seçim kazandırmıyor" diyerek destekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday çıkartacaklarını belirten Türkoğlu, "Bursa için yani yavaş yavaş isimler yazılıp çiziliyor. 3-4 isim var. Değerli isimler var. Muhtemelen 1 Ekim'e kalmadan ilçeleri açıklayacağız final Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla olacak. Bursa'da tabii ki aday çıkartacağız. Aday adayı noktasında 3-4 kişi ile görüşme içindeyiz." dedi.

Gezi Davası tutuklularından TİP'li Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret eden Türkoğlu'nun açıklaması, "Bursa için hangi TİP'li adayla görüştükleri" sorusunu gündeme getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23