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Medya İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma
Medya

İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma

Yeniakit Publisher
2024-02-29 03:12:00 - 2024-02-29 03:50:25

TV100 canlı yayınında Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu'nun çok ileri gitmesi sert bir tartışmaya neden oldu.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu arasında tv100 canlı yayında gergin anlar yaşandı. Öztürk, Yörükçüoğlu'nun gazetecileri hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

'Yazar çizer takımı amigo'

Türker Yörükçüoğlu "Stadyum düzeni siyasete hakim oluyor. Liderler kulüp başkanı, genel merkezler kulüp yönetimi. Yazar çizer takımı amigo. Biz kutup olmak istemediğimiz için genel başkanımız bu düzeni yıkmak için siyasete girdiği için asla dahil olmaz buna." ifadelerini kullandı.

'Siz kimsiniz bana amigo diyeceksiniz'

Hasan Öztürk, Yörükçüoğlu'nun açıklamalarına, "Ben 55 yaşındayım, 39 yıldır bu işi yapıyorum. Bana amigo derseniz ben sizi burada konuşturmam. Siz kimsiniz bana amigo diyeceksiniz?" diye konuştu.
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