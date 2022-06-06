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Siyaset İyi Partili isim, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu
Siyaset

İyi Partili isim, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu

Halk TV yazarı, CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan İyi Partili bir isim, 3 Temmuz’da ev sahipliklerinde yapılacak altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorum” diyebileceğini kaydetti. Saymaz’ın adını paylaşmadığı İyi Partili isim, CHP liderinin adaylığına bakışıyla ilgili ise çok sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 12:13:00 -
İyi Partili isim, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu

Halk TV yazarı, CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan İyi Partili bir isim, 3 Temmuz’da ev sahipliklerinde yapılacak altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorum” diyebileceğini kaydetti.

Saymaz’ın ismini paylaşmadığı İyi Partili isim, CHP liderinin adaylığına bakışını şöyle açıkladı:

"Partimize sürekli ziyaretçi geliyor. Çarşamba günleri grup toplantısı olduğu için ana baba gününe dönüyor. Geldikleri yerlerde, Kılıçdaroğlu aday olursa kimsenin oy vermeyeceğini söylüyorlarmış. 'O mu aday olacak?' diye bize soruyorlar. Biz 'Henüz karar vermedik' diyoruz. 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız' algısı oluşmuş. Bu sözlere hepimiz muhatap oluyoruz. Farklı düşünen bir kişi yok. 'Mecbur kalırsak veririz' diyenler var lakin azınlıktalar. Mutlak çoğunluk aksini düşünüyor.

Bir de HDP ile ilgili lafları dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den gelenlerde 'HDP'nin peşinden mi gideceğiz' algısı var.

Biz tartışmadan karar almıyoruz. Genel Başkan tahmin ediyorum ki il başkanlarını da çağırır. Hatta ilçe başkanlarına kadar inebilir. Buradan 'Hayır' çıkar. Genel Başkan'ın partiye rağmen 'Evet' demesi zor. Önce bizleri ikna etmeli. Aşağıyı serbest bırakırsa kimse evet demez.

Bizde Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen yok, onu diyeyim. Kendi aramızda konuşuyoruz; hiçbirimiz kötü demiyoruz. Şansı olsa hepimiz destekleyeceğiz. O ümidi vermiyor. Bir ideal için kurduk partiyi, kaybedersek hangi yüzle siyaset yapacağız?"

 

 

 

 

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Yorumlar

Mehmet Soylu

kk utanmaz bir adam, şuan şimşekleri üzerine çekmek için paratonel görevi görüyor ama gizli adayları var, açıklama zamanı geldiğinde pişkinlikle manevralarını yaparak adaylık numaralarının üzerine yatacak ve onun için sorun olmayıp zafer gibi sunacak, fedakarlık falan filan. cinsel haz partisi kötülüğün örgütlenmiş halidir, İzmir'den denize dökülmelidir

anadolu kartalı

bu iblis kılıçdaryan aday olmaz aklı fikri çatı aday nasıl bulabilirim onun arayışında aday olunca kaybedeceğini adı gibi biliyor sonrasında chpli teşkilatların kazan kaldıracağını çok iyi biliyor yani genel başkanlık koltuğu tehlikede
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