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İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz, sömürücü IMF'yi özledi

İYİ Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin yeniden IMF'nin kapasını çalması gerektiğini söyleyerek, IMF'ye duyduğu özlemi dile getirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:44
İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz, sömürücü IMF'yi özledi

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz o defteri kapattık" dediği Uluslararası Para Fonu'nun kapısının çalınması gerektiğini söyledi.

Yaygara koparma peşinde

Terör yandaşlarının uğrak yeri olan haber sitesi T24'ün muhabiri Şirin Payzın'a konuşan Durmuş Yılmaz, "Türkiye'de ekonomik kriz var ve böyle giderse bu kriz sürecek, vatandaş buna hazırlıklı olmalı. IMF'den başka seçeneğin kalmadığını görüyorum. IMF konusunda hükümet 'u' dönüşü yapar çünkü daha önce pek çok konuda ‘u' dönüşü yaptılar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Biz o defteri kapattık"

Ülkeleri sömüren IMF'ye olan borcumuzun 2013 yılında sıfırlandığını her seferinde dile getiren Başkan Erdoğan, "2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti" açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:52
  1. T24
  2. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Şirin Payzın
  5. Durmuş Yılmaz

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