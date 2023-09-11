İYİ Partili Ayhan Erel: Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisi yönetse

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Av. Ayhan Erel, TV 100'de katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Erel açıklamasında, ''Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden ‘Keşke İzmir’i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir’i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı’ diye geçirdim.'' dedi.