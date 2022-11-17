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Siyaset İYİ Parti'den Taksim bombacısını aklama çabası! "Milliyetçi" Akşener bu sözlerin hesabını nasıl verecek?
Siyaset

İYİ Parti'den Taksim bombacısını aklama çabası! "Milliyetçi" Akşener bu sözlerin hesabını nasıl verecek?

Halk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı düzenlenen terör örgütünü aklamak için akla ziyan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 21:37:00 - 2022-11-17 23:02:47

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, ittifak ortakları CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuştu.

İstiklal'deki hain saldırıyı düzenleyen terör örgütünü aklama misyonunu üstlenen İP'li Erozan, akla ziyan ifadeler kullandı.

İstiklal Caddesi'nde bombayı patlatan Ahlam Albashir'in terörist olduğunu ispatlamaya yeterli delil olmadığını söyleyen İP'li Ahmet Kamil Erozan, şu ifadeleri kullandı:

Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar.. Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları biliyorsunuz. Belki "al torbayı götür ağacın altına bırak" dediler. Olay maalesef sıcak. Bunun ayrıntısına girilmesi lazım.

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Yorumlar

Harun raşit öz

bunlar chpkk nın çizgisinden çıkamaz hale geldiler millete bir de yalan söylüyorlar 

MİLLET

Milliyetçi mı? Teröristliği ispatlanmış hdp'li vekilin vekilliğinin düşürülmesi için bile oy kullanamayacak kadar Milliliyetçi ve Muhafazakarlar (!)...
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