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İyi Parti'den ittifak açıklaması!

İyi Parti'den yerel seçimlerle alakalı ittifak açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 2019 yerel seçimlerinde herhangi bir ittifaka girmeyeceklerini açıkladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:31
İyi Parti'den ittifak açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 2019 yerel seçimlerinde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını söyledi. 

Kırıkkale Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, “Her şeyden önce Türkiye şu anda yerel seçimlere doğru gidiyor. Yetkili kurullarımızda aldığımız karar gereği bu seçimlerde herhangi bir ittifaka girmiyoruz. Zaten kanunların da buna uygun olmadığını biliyoruz. Yerel seçimlere İYİ Parti bütün kadrolarıyla tek başına geçer” dedi. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:31
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  3. İP
  4. Ümit Özdağ

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