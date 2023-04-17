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Gündem İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
Gündem

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 19:49:00 -
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

CHP ile birlikte olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin destek verdiği Millet İttifakı'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Yavuz Ağıralioğlu eleştirdiği İYİ Parti'den istifa etmişti.

Ağıralioğlu, günler sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

"İstifa zorunlu hale geldi"

Ağıralioğlu istifa sonrası yaptığı açıklamada, "İstifa zorunlu hale geldi. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim. Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz." dedi.

Kan bağışı yaptı

İstifasının ardından geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah'ın iftarında görünen Ağıralioğlu, günler sonra yine ortaya çıktı. Ağıralioğlu, Kızılay'a kan bağışı yaptı.


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