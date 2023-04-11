İYİ Parti'den flaş Abdullah Öcalan açıklaması!

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı alarak altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP, son günlerde terörist başı Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturulması vaadinde bulunuyordu. HDP'den gelen açıklamalara altılı masa paydaşlarından günlerdir tek kelime cevap verilmezken, milliyetçi duruşuyla bilinen İYİ Parti'nin konuyla ilgili ne diyeceği merak ediliyordu. Öcalan konusuna ilişkin İYİ Parti sessizliğini bozdu.

İYİ PARTİ'DEN ÖCALAN AÇIKLAMASI

Altılı masadan, HDP'lilerin peş peşe özgürlük vaadinde bulunduğu PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'la alakalı ilk açıklama İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İYİ Parti'nin terör konusunda tavrının net olduğunu ifade ederek, olası iktidarları döneminde de terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. PKK'yı terör örgütü Öcalan'ı ise bu örgütün başı olarak nitelendiren Zorlu, "İYİ Parti Millet İttifakı'nın bir paydaşı olarak önümüzdeki süreçte terörle mücadelede etkin adımların atılması konusunda da gereken tavrı gösterecektir." dedi.



Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde;



PKK bir terör örgütüdür, Abdullah Öcalan da terör örgütünün başıdır. Dolayısıyla bu konuda İYİ Parti'nin tavrı nettir. Ülkemizin milli birliğinden, bütünlüğünden üniter yapısında asla taviz vermez ve hangi terör örgütü olursa olsun, terörle ilişkili ister şu parti ister bu parti yani Hüda Par da dahil olmak üzere bu konudaki eleştirel tutumumuz bellidir. Dolayısıyla İYİ Parti Millet İttifakı'nın bir paydaşı olarak önümüzdeki süreçte terörle mücadelede etkin adımların atılması konusunda da gereken tavrı gösterecektir.

ÖCALAN'IN HAPİSTEN ÇIKARILMAMA GARANTİSİ OLABİLİYOR MUSUNUZ?

Konuşmasında HDP aleyhine doğrudan olumsuz bir ifade kullanmayan İyi Partili Zorlu, 6’lı masanın olası iktidarı döneminde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkarılma ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplandırdı. Zorlu, “Siz İYİ Parti olarak, Millet İttifakı’nın olası iktidarı döneminde Abdullah Öcalan’ın hapisten çıkarılmamasının garantisi olabiliyor musunuz” sorusunu şöyle cevaplandırdı:

“Biraz önce söylediklerim çok net. Toplumumuzun çok rahat anlayabileceği bir ifade biçimidir.”

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