İyi Parti’den CHP’ye tam 90’dan gol! Kararlarını açıkladılar

Yerel seçimler yaklaşırken kulisler de hareketlendi. İyi Parti kurmayları, CHP’yle ortaklık yapılması durumunda, “Bu kez onlar fedakârlıkta bulunmalı” yorumunu yapıyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, İyi Parti’nin CHP’den sadece Adana, Mersin ve Manisa için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de, “kendi adaylarını desteklemesini bekleyeceğine” işaret ediliyor.

DEVA, Gelecek, Saadet ve DP ile işbirliği ihtimali

Öte yandan parti yönetimi, “il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra” belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda, “salt CHP ile değil, Millet İttifakı’nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını” da konuşuyor. Buna göre, DEVA, Gelecek, Saadet ya da DP’nin adayı daha güçlü ise desteklenebilecek. İyi Parti’nin adayının güçlü olması durumunda ise bu partilerin de desteği beklenecek. Ancak her koşula göre, “öncelik İyi Parti’nin adaylarında olacak” değerlendirmeleri yapılıyor.



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