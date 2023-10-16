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Siyaset İYİ Parti'den CHP ile ittifak açıklaması!
Siyaset

İYİ Parti'den CHP ile ittifak açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:46:00 - 2023-10-16 19:50:27
İYİ Parti'den CHP ile ittifak açıklaması!

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, CHP ile ittifaka ilişkin soruya, " İYİ Parti, Genel İdare Kurulumuzun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak." yanıtını verdi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısısı düzenledi. Zorlu seçimlere ilişkin kararını duyurdu.

Zorlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

CHP'nin gelecek ay yapılması planlanan kurultayında değişim olması halinde "İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yapabileceği" yorumları hatırlatılan Zorlu, "Kongreden çıkacak sonuç ile kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulumuzun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı açıklanacak

Zorlu, "Belirlenen adayların açıklanmasına ilişkin bir program var mı?" sorusuna "Bu hafta perşembe günü Genel Başkanımız Düzce'de olacak ve Düzce Belediye Başkanımızı açıklayacak. 21 Ekim'deki kutlama programımızın ardından da diğer illerdeki adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

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