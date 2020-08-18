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Aktüel İYİ Partiden Bingöl Havalimanı'nın adının "Şehit Hikmet Tekin Havalimanı" olarak değiştirilmesi teklifi
Aktüel

İYİ Partiden Bingöl Havalimanı'nın adının "Şehit Hikmet Tekin Havalimanı" olarak değiştirilmesi teklifi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:14:20 -
İYİ Partiden Bingöl Havalimanı'nın adının "Şehit Hikmet Tekin Havalimanı" olarak değiştirilmesi teklifi

TBMM (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan, Bingöl Havalimanı’nın adının, "Şehit Hikmet Tekin Havalimanı" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Dervişoğlu ve Türkkan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, Hikmet Tekin'in, 11 Aralık 1977'de yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde, Bingöl'de oyların yüzde 33'ünü alarak 27 yaşında Bingöl Belediye Başkanlığına seçildiği anımsatıldı.

Gerekçede, Tekin'in, başkanlığının ikinci yılında, bir Ramazan ayında, 12 Ağustos 1979'da Bingöl'ün Genç ilçesi İçmeler mevkisinde, annesi ve kardeşiyle birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Vatanına ve milletine hizmet yolunda şehit edildiği belirtilen Tekin'in adını yaşatmanın, vefatının 41. yılında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Gerekçede, "Bu nedenle, 2013 yılında hizmete giren, şehir merkezine 20 km. uzaklıktaki Bingöl Havalimanı'nın isminin 'Şehit Hikmet Tekin Havalimanı' olarak değiştirilmesi şehidimizin isminin yaşatılması açısından yerinde olacaktır." denildi.



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