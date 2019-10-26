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İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Bırak Türkiye'yi, Adana'da bile..."

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, "Adana’da dahi bir arpa boyu yol kat edemedik." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:04
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Bırak Türkiye'yi, Adana'da bile..."

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa etti.

Sözcü’den Deniz Ayhan‘ın haberine göre, Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, “Milletvekili seçimlerinden, yerel seçimlere ve bugüne kadar yaşadığımız süreçte, oluşan büyük heyecanın, bugün ciddi şekilde örselendiğini görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise, sözde söylense de, demokratik davranmaktan uzaklaşmak, tabana kulak vermemek, sorumluluğu büyük çoğunluk ile paylaşmak yerine, birkaç kişinin inisiyatifinde dar ekipçiliğe bırakmaktır. Sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür” dedi.

"Bir arpa boyu yol alamadık"

Koncuk, “Daha düne kadar, kayıtsız, şartsız İYİ Parti’ye umut bağlayan birçok insan bugün nerede? Dozajı, her gün artan eleştirilerin sebebi nedir? Bu samimi insanların derdi nedir? Tüm bu insanlar kötü mü, hepsi art niyetli mi? Yoksa İYİ Parti’nin geleceğinin kaygısına mı düşmüşler? Dinleyen, önemseyen var mı?” diye sordu.

Koncuk, “Adana Milletvekili ve GİK üyesi olarak, yukarıda ifade ettiğim tespitlerimi zaman zaman, hem ilgililere, hem de GİK toplantılarında en net şekilde ifade ettiğim halde, bırakınız ülke genelini, seçim bölgem Adana’da dahi bir arpa boyu yol kat edemedik. Bize güvenen, İYİ Parti’ye gönül ve büyük emek vermiş insanların yüreğine su serpecek bir gelişmeyi sağlayamadık. Adana’da, bile bile lades denilerek, İYİ Parti’nin geleceği, yıpranmış, güven kaybetmiş, samimi İYİ Partilileri ötekileştirmiş ve tamamen dışlamış bir anlayışa teslim edilmiştir. Tüm bu sebeplerle, sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük, hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür. Duyma, görme, konuşma anlayışı her insanın taşıyacağı bir davranış şekli değildir. Ben de, şahsım olarak, yanlışa teslim olmak, verilen sözlerin tutulmamasını hazmetmek gibi bir karaktere sahip değilim. ‘İtaat et, rahat et’ düsturu, birçok şahsiyetli insan gibi, beni de rahatsız eden bir yaklaşımdır. Tüm bu sebeplerle, sürecin bu hale gelmesinin muhataplarına, küçük bir uyarı olur mu, ümidiyle, GİK üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.

"Niyetim tedbir alınması"

İYİ Parti’ye zarar vermek istemediğini de vurgulayan Koncuk, “Niyetim, ilgililerin yüzüne ifade ettiğimiz halde, hiçbir sonuç alamadığımız sıkıntılarla ilgili tedbir alınması, İYİ Partimizin geleceği bina edilirken bir taş koyma umududur. Bundan sonra, yaşanacak, olumlu ve olumsuz, tüm gelişmelerin sorumluluğu ilgililere ait olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:04
  1. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk
  2. istifa
  3. iyi parti istifa

YORUM YAZ

  • Necip KozanlıNecip Kozanlı4 sa önce
    Partiden istifa et ... Zaten sen bahçelinin gizli adamısın.
  • HayrettinHayrettin5 sa önce
    Aklin basina yeni mi geliyor. Chp ile Hdp ile kankaliginiz esnasinda sesin hic cikmiyordu.
  • YusufYusuf5 sa önce
    Asıl oyun Erdoğana...Abd ziyaretinde HADSİZCE göz altına alıp bırakmayacaklar. 
  • HizipSavarHizipSavar5 sa önce
    vatan hainleri ile kol kola gezen ülkücü olmaz. adamsın.

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