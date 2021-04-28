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Siyaset İYİ Parti'de MHP depremi sürüyor
Siyaset

İYİ Parti'de MHP depremi sürüyor

Manisa'nın MHP Alaşehir İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada "Şu ana kadar kendi partilerinden istifa ettikten sonra MHP'ye katılan kişi sayısı 135'tir. Ayrıca partimize katılımlar devam etmekte olup güncel sayılar partimizce belirli aralıklarla açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:27:00 -
İYİ Parti'de MHP depremi sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti ilçe başkanı ve 14 yönetim kurulu üyesinin ardından partilerinden istifa eden 120 kişinin daha MHP'ye geçtiği belirtildi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçede partilerinden istifa edenlerin MHP'ye katılımlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar kendi partilerinden istifa ettikten sonra MHP'ye katılan kişi sayısı 135'tir. Ayrıca partimize katılımlar devam etmekte olup güncel sayılar partimizce belirli aralıklarla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti'den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, MHP'ye katılmıştı.

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