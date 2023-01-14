İyi Parti’de koltuk kavgası başladı! Kongre ertelendi

14 Ocak'ta yapılması planlanan Ankara il kongresi seçimleri, İYİ Parti'de krize sebep oldu. Tek listeyle girilemeyen seçimde Meral Akşener ile Koray Aydın'ın farklı adaylar üzerinde hareket etmesi parti içinde kaosa sebep oldu. Aday konusunda bir uzlaşı sağlanamaması üzerine kongrenin 29 Ocak'a ertelendiği iddia edildi.

Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün yerine gelecek ismin belirleneceği seçim, İYİ Parti'de gerilime sebep oldu. Ankara İl Başkanlığı için tarafların farklı adaylar öne sürmesi sebebiyle ipler gerildi.

Koray aydın, "Serdar Tunç"u aday olarak açıkladı

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Ankara Milletvekilleri olarak, il başkan adayımız Serdar Tunç kardeşimize başarılar diliyoruz. Keçiören'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını, tüm Ankara'da yürüteceğine yürekten inanıyoruz. Allah muvaffak etsin." diyerek aday olarak Serdar Tunç'u işaret etti.

İyi parti genel merkezi, adayımız "Batuhan Yılmaz" dedi

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, "Partimizin kurucu Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve akabinde iki dönem Merkez Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini başarıyla ifa eden, ilk günden bugüne azmi ve çalışmalarıyla örnek gösterilen Ankara İl Başkan Adayımız Av. Batuhan Yılmaz'a başarılar diliyoruz." sözlerini sarf etti.

Genel merkezin desteklediği Batuhan Yılmaz ile İYİ Parti'nin ağır toplarından Koray Aydın'ın desteklediği Serdar Tunç isimleri arasında büyük gerilim yaşandığı kulislere yansıdı.

14 Ocak'taki yapılması planlanan kongrenin, 29 Ocak'a ertelendiği duyuruldu ancak ertelenme sebebi olarak İYİ Parti'den bir gerekçe gösterilmedi.

Aday gerilimi ve Akşener'in rahatsızlanması aynı zamanda gerçekleşti

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın arasında yaşanan aday geriliminin tırmanması sebebiyle, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in fenalaştığı; kalp teklemesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Akşener'in rahatsızlanmasında bu olayın sebep olduğu iddia edildi.