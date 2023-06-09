İYİ Parti'de bomba patladı! Rakibi belli oldu! "Git torun sev! Mommy'e güle güle" deyip...

Seçimden hezimetle çıkan muhalefet cephesinden Kurultay kavgalarının ateşi yükseldi. İYİ Parti'de okların hedefindeki isim Genel Başkan Meral Akşener oldu. Akşener'in 14 Mayıs seçiminden hemen sonra 24-25 Haziran’da kurultayı toplama kararı alması sonrası parti içi muhalefet de harekete geçti. Birkaç gün içinde Akşener'e rakip olacak aday açıklanacak.

İYİ Parti'nin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i açıktan ikinci kez istifaya çağırdı. Canlı yayında konuşan Baykal, Akşener'in başarısız bir süreç geçirdiğini belirterek, istifa edip köşesine çekilmesini istedi.

Git torun sev! Mommy'e güle güle

Seçimin hemen sorasında Meral Akşener'e açıktan istifa çağrısı yapmasıyla öne çıkan Ethem Baykal, şimdi de Akşener'i torun sevmeye davet etti. "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyen Baykal, "Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz" ifadelerini kullandı.

'Partiyi işgal eden kiracıları göndereceğiz'

"Yavuz Ağıralioğlu ile bir dirsek temasınız var mı?" sorusuna ise Ethem Baykal şu yanıtı verdi: "Yavuz Bey bizim partimizin renklerinden biriydi. Süreç iyi yönetilemediği için partiyi terk etmiştir. Parti bizimdir, şu an partiyi işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor kiracıları göndereceğiz.."

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Akşener 'FETÖ'den aklanıp gelsin...

Ethem Baykal'ın gündemi sarsacak açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde: "Meral Akşener'i güçlü bir irade kaldırdı masadan ama daha güçlü bir irade geri oturttu. Oturturken milliyetçi iradenin dahli yoktu. Boş yere istişare yapıldı. Akşener'in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım.."

Yapanın yanına kâr kalıyor...

"Bizde ise kurucu iradenin temelinde sapmalar meydana geldiği için parti içerisindeki seçimler adaletsizlik içerisinde gerçekleşmiştir" diyen Disiplin Kurulu Başkanı Baykal, "Yapanın yanına kar kalmıştır. Bunu gören parti içerisindeki kişiler her türlü hile hurdaya giriştiler. Mesela İstanbul'da il başkanının oğlu temayüle girdi sahte oy kullanırken yakalandı ve bununla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Ankara'da yapılan tüm temayül yoklamaları mizansen şeklinde, tiyatro şeklinde gelişti.." iddiasında bulundu.

2 Puanımız CHP'ye, 5 puanımız MHP'ye gitti

"Cumartesi günü partiye üye olanlar pazar günü milletvekili listelerinde aday gösterildi" diyen Ethem Baykal, "Partide bağış kültürünü yaygınlaştırarak kişiler iyi noktalara getirildi. Masadan otur- kalk programından sonra bizim 2 puanımız CHP'ye 5 puanımız MHP'ye gitti. Beş yıllık çalışmalara rağmen bir arpa boyu yol alınamadı.." ifadelerini kullandı.

Birkaç güne adayımızı açıklayacağız

"Biz bu başarısızlığı çok önceden gördüğümüz için seçim akşamı genel başkanı istifaya davet ettik" diyen Baykal, "Sebebi parti içerisinde demokratik olmayan yöntemlerdir. Ortak akıl platformumuzda birden fazla başkan adayımız var. Çalışmalarımız devam ediyor birkaç güne hangi adayı çıkaracağımızı açıklayacağız.."