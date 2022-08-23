İYİ Parti'de bir tiyatro daha bozuldu! Geçinemiyoruz diyen genç nerelerde tatil yapmış..
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 gençle buluştuğu programda konuşan Ece Hatipoğlu, "ekonomik kriz" çığırtkanlığına soyunarak, "geçinemiyoruz" demişti. Hatipoğlu'nun, Mısır, Yunanistan ve Hollanda'da tatillerde boy gösterdiği ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 gençle buluştuğu programda konuşan Ece Hatipoğlu, "ekonomik kriz" çığırtkanlığına soyunarak, "geçinemiyoruz" demişti. Hatipoğlu'nun, Mısır, Yunanistan ve Hollanda'da tatillerde boy gösterdiği ortaya çıktı.