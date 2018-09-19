İYİ Parti'de bir istifa daha! Akşener'in danışmanıydı

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göksel Taşçı yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Türk Milliyetçiliği ve ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı umutları ve niyetleri ile kurmuş olduğumuz İYİ Parti'den, kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile, Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. Taşçı, açıklamasına şu şekilde devam etti: "İstifa gerekçelerim genel başkana detayları ile birlikte sunulmuştur. Ülkücü bir ailenin ferdi olarak doğdum, ülkücü olarak yaşadım ve yine ülkücü olarak Allah'ın izniyle yaşamaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."