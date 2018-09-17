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İYİ Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa ettiğini açıkladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:48
İYİ Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti'de genel merkezin isteği doğrultusunda teşkilatlarda yaşanan istifalar sürüyor.

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı, yeni atanan il başkanının ve kurulacak olan yönetimin elini rahatlatmak adına istifa etiğini açıkladı.

Obalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi içinde başlayan ve İYİ Parti'nin kuruluşuyla devam eden siyasi ve demokrasi mücadelemizi İYİ Parti'yi kurarak devam ettirdik. Görevde bulunduğumuz sürece ekip ruhuyla her şeyin en iyisini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sergiledik. Bütün imkânsızlıklara, bütün engellemelere rağmen Uşak'ta İYİ Parti Bayrağı'nı en şanlı şekilde dalgalandırmak için var gücümüzle çalıştık. Yeni kurulacak yönetimlerde aktif olarak görev almayacağım. İYİ partinin üyesi olarak, kurulacak yönetimlerin doğru yaptığı her türlü faaliyeti destekleyeceğimizi, yanlış yapılanların da karşısında duracağımızı belirtmek isterim. Asıl olan teşkilattır. Makamlar ve insanlar gelip geçicidir. Önemli olan baki olan bu kubbede hoş bir sada bırakabilmektir."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:48
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  3. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı

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