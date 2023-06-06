  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İyi Parti’de bir deprem daha! Aytun Çıray istifa etti
Gündem

İyi Parti’de bir deprem daha! Aytun Çıray istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-06-06 09:48:00 -
İyi Parti’de bir deprem daha! Aytun Çıray istifa etti

İyi Parti'de istifa depremi yaşanıyor. İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamanın ardından partisinden istifa etti. "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." diyen Çıray, istifasını duyurdu.

İyi Parti'de istifa depremi yaşanıyor. İyiParti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamanın ardından partisinden istifa etti. "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu." diyen Çıray, istifasını duyurdu.

Çıray'ın istifa mektubu şöyle:

Aziz Türk milleti, İYİ Parti'nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Amacım, ülkemizi girdiğimiz demokrasi ve hukuksuzluk krizinden çıkarmak ve bunun için de bir milli seferberlik ruhuyla, kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmak ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmaktı. Bana göre, ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey lâiklik karşıtı hareketler, TSK'ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan süreçti.

2020'DE SÖZ KONUSU HEDEFE İLK DARBE VURULDU

"Türkiye'nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM'de gurup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı. Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay'ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Sayın Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Gültekin Uysal'a istifa şoku! Çok sayıda Demokrat Partili yönetici topluca istifa etti
Gültekin Uysal'a istifa şoku! Çok sayıda Demokrat Partili yönetici topluca istifa etti

Siyaset

Gültekin Uysal'a istifa şoku! Çok sayıda Demokrat Partili yönetici topluca istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir istifa daha geldi
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir istifa daha geldi

Siyaset

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir istifa daha geldi

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapanları hedef aldı!
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapanları hedef aldı!

Siyaset

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapanları hedef aldı!

İstifası beklenen Ali Koç kararını açıkladı
İstifası beklenen Ali Koç kararını açıkladı

Spor

İstifası beklenen Ali Koç kararını açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OSMAN GENÇ

Bu adamlar milliyetçi geçinen solcular. Başta Tayyip düşmanlığı, vatan, millet, Sakarya bir de Atatürk dedin miydi işlem tamamdır.İşte muhalif anlayış sadece bunlardan ibaret. Başkasına ihtiyaç yok.

NURETTİN

geç bile kalmış eğer idealinde bir parça vatan ve ülküsü ve de 15 temmuz gibi alçak darbe ve darbeci zihniyete karşı çıkmak uğruna ayrıca bir daha 15 temmuzu yaşatan fetö alçağı ve yandaşlarının akamete uğratılması için ve vatana sahip çıkmak için istifası hayırlı olmuştur.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23