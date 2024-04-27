  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koltuğu bırakan Akşener Kennedy'nin sözüyle veda etti

Türk firmaya da borçlandılar! O ülkede Enerji Bakanı istifa etti

Japon yetkililer harekete geçti! Fuji Dağı’na önlem

Dostluk böyle işte! Kanserli arkadaşa verilen destek göz yaşarttı

Hamas’tan flaş açıklama! Ateşkes anlaşmasında gelişmeyi duyurdular: İsrail’den yanıt aldık

Dünyanın seyrini değiştirmişti! O ülke, dev gemiyi apar topar Türkiye’ye sattı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

e-muhtıranın üzerinden 17 yıl geçti! Erdoğan dik durdu cuntacılar savruldu

Ünlü giyim devi iflas etti! 16 mağazasını kapatıyor, 1400 kişi maalesef işsiz kalacak

CHP’li belediyelerde işçi kıyımına devam

Bir dönem Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal, o ismi hedef aldı: Yerli yersiz havlayan köpek
Gündem İYİ Parti'de başkanlık seçimi üçüncü tura kaldı
Gündem

İYİ Parti'de başkanlık seçimi üçüncü tura kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 19:44:00 -
İYİ Parti'de başkanlık seçimi üçüncü tura kaldı

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona eriyor. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Seçim 3. tura kaldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.

İKİNCİ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Adaylar salt çoğunluk olan 652 oya iki aday da ulaşamadı. Kurultayda üçüncü tur oylaması yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23