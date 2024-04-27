İYİ Parti'de başkanlık seçimi üçüncü tura kaldı
İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona eriyor. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Seçim 3. tura kaldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
İKİNCİ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI
İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Adaylar salt çoğunluk olan 652 oya iki aday da ulaşamadı. Kurultayda üçüncü tur oylaması yapılacak.