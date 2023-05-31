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Gündem İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar
Gündem

İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-31 10:41:00 -
İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu seçimlerde hem milletvekili sayılarını yükseltemedi hem de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesiyle başbakanlık hayalinden uzaklaştı. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde Akşener'in istifası konuşulmaya başlandı.

İYİ Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmenin ardından yanlış aday tartışmaları yaparken, parti içinde de Genel Başkan değişikliğini konuşmaya başladı.

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısında bir önceki seçime göre yaşanan oy kaybı değerlendirildi. Kulislerde dönen bilgiye göre partililer seçimi kaybetmenin bilançosunu Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, Akşener'in gösterdiği sert tepkiden dolayı Akşener'e yüklüyor.

Partililer, seçim sonuçlarının ardından Akşener'e istifa çağrısında bulundu. İYİ Parti'nin 24-25 Haziran'da yapacağı 3. Olağan Kurultayı'ndan önce, Akşener'in istifasını isteyen muhalif bir ekip dün İstanbul'da bir toplantı yaparak kurultayda çıkarılacak yeni Genel Başkan adayını tartıştı.
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Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı
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