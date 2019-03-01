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İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Gençlerin başkanı değil kardeşleri olacağım”

Trabzon’un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde gençlerle bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, “Gençliğe sahip çıkacağım.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Gençlerin başkanı değil kardeşleri olacağım”

Trabzon’un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde gençlerle bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, “Gençliğe sahip çıkacağım. Yomralı gençleri tek tek takip edeceğiz. Yomralı gençlerin başkanı değil ağabeyleri, arkadaşları olacağım. Gençlik bir milletin geleceğidir” dedi.


İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Sancak Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin toplumların geleceği olduğuna değinen Bıyık, “Gençlik bir milletin geleceğidir. Gençliğini kaybeden toplumlar yok olur. Yomra’da gençler için çok farklı çalışmalar yapacağız. Gençliğe sahip çıkacağız. Yomralı gençleri tek tek takip edeceğiz. Bir ağabeyleri, arkadaşları olacağım. Gençler için maalesef Yomra’da bu zamana kadar hiçbir şey yapılmadı. Oysa yapılabilecek ne çok şey var. Gençlerin meslek sahibi olmasından iş bulmasına, sosyal yaşamlarından spor aktivitilerine, yurt içi ve yurt dışı gezi programlarından eğitim hayatlarına kadar her alanda yanlarında olacağım. AB projeleri ile gençlik projeleri ile finansal kaynaklar temin edeceğiz. Bu kaynakların tümünü gençliğimiz için, geleceğimiz için harcayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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