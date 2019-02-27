0553 313 94 23

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Birlikte başaracağız”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, seçim gezilerini sürdürüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Birlikte başaracağız”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, seçim gezilerini sürdürüyor.


Yomra Esnaf Odası, Yomra Şoförler Odası, Yomra Ziraat Odası, Yomra Tarım Kredi Kooperatifi, Yomraspor Kulübü, Yomra Noteri ve Yomra Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, 31 Mart’tan sonra Yomra’da büyük bir güç birliği sağlayacaklarını söyledi. Yomra’nın tüm katmanları ile el ele vererek Yomra’ya hizmet edeceklerini belirten Bıyık, Yomra’nın gelişmesi ve kalkınması için herkesin elini taşın altına koymasını sağlayacaklarını ifade etti.


Sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerinde Yomra’nın önemli eksikliklerinin bulunduğuna değinen Bıyık, “İlçemizde yapılması gereken çok iş var. Yomra’yı modern bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Bunu elbette bir kişi tek başına başaramaz. Allah’ın izniyle halkımız görevi bize tevdi ettiğinde birlik ve beraberliği sağlayacağız. Yomra için herkesi aynı masa etrafında toplayacağız. İlçemizin tüm siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı, akademisyenlerimizi, Yomra’nın yetiştirdiği değerlerimizi, toplumun tüm katmanlarını, mahalle derneklerimizi, il ve yurt dışındaki Yomra derneklerini harekete geçireceğiz. Yomra’nın haklı taleplerini yüksek sesle dillendireceğiz. İstişare edeceğiz, birlikte planlayacağız, birlikte çalışacağız ve Yomra’yı görenlerin hayran kalacağı bir ilçe haline getirmeyi birlikte başaracağız” diye konuştu.


Yomra’daki sivil toplum kuruluşlarının proje ve çalışmalarını ivedilikle destekleyeceklerini belirten İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık, esnaf odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini söyledi. Bıyık, “Ben sadece rutin belediyecilik hizmetlerini yürütmek için göreve talip olmadım. Yomralıların her alanda başarılı olmasını, Yomra’nın büyümesi ve kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Kadınlarımızın gelir getirici işler yapmasından çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin spor yapmasından herkesin iş sahibi olmasına kadar her alanda önemli projeler uygulayacağız. Ancak omuz omuza hareket edersek bunları başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van ve Bitlis’teki trafik kazaları şehir polis kameralarına takıldı
    1. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    2. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    3. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    4. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    5. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    6. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    7. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    8. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    9. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    10. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    11. Savaş çanları çalıyor: Askerleri..
    12. ‘Bilgisayar ile Yapay Zekanın Geçmişi..
    13. YSK'dan CHP'ye kötü haber!
    14. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    15. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    16. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    17. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    18. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    19. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    20. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    21. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
    22. Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı
    23. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    24. Hastasını bilgilendirmeyen hastaneye,..
    25. TİKA Pakistan'da mesleki eğitim..
    26. Çınar’dan güçlü proje vurgusu
    27. Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği..
    28. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    29. Uyuşturucu tacirlerine özel harekat..
    30. Başkan Adayı Gürkan’dan mazi vurgusu
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor