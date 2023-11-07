İYİ Parti yeni CHP'ye kapıları kapattı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğunu en büyük destekçilerinden olan Özgür Özel'e kaptırdı. 5 ayda iki mağlubiyet alan Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.

İMAMOĞLU, İYİ PARTİ İLE İTTİFAK TALEP EDİYOR: HER ZAMAN MÜMKÜN

Özel'in en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimin ardından yerel seçim seçimler için ittifak arayışına çıktı. İmamoğlu, "İttifakın her zaman mümkün olduğu düşüncesindeyim" diyerek, 81 ilde kendi adayını çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'ye mesaj gönderdi.

Yaşananlar sonrasında bir TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi.

YENİ CHP'YE İTTİFAK KAPISI KAPANDI

"Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız." diyen Uz, "Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz." ifadelerini kullandı.

"PAZARLIĞI MİLLETLE YAPARIZ"

İYİ Parti olarak seçimle "kesinlikle" tek başlarına gireceklerinin altını çizen Uz, "Biz pazarlığımızı milletimizle yapıyoruz." sözlerini kaydetti.

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