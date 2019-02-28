İYİ Parti ve Demokrat Parti’den Mersin adaylığı YSK’dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz’dır" dedi. IHAAW121730-SIY/28-02-2019- İYİ Parti ve Demokrat Parti’den Mersin adaylığı YSK’dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi.

IHAAW121730-SIY/28-02-2019- İYİ Parti ve Demokrat Parti’den Mersin adaylığı YSK’dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz’dır" dedi.28.02.2019 12:17:30TSINNNN

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