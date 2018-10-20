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İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin'de!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katılacağı bir açılış töreni nedeniyle Mersin'e geldi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:03
İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin'de!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'yi iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Akıllı kentler dönemini başlatacağız." dedi.

Akşener, Anamur Belediyesince 82 projenin toplu açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yerel seçimler için destek istedi.

İYİ Partili belediyelerin, kentleri ve ilçeleri geliştireceğini ifade eden Akşener, "Türkiye'yi iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Akıllı kentler dönemini başlatacağız. Emeği, alın terini ve helal kazancı baş tacı edeceğiz. Müteahhidimiz, işçimiz, tüccarımız, hafriyatçımız da kazanacak. Çeşme başında komisyon kesenleri dağıtıp suyu kentlerimize ve milletimize akıtacağız." diye konuştu.

Akşener, çiftçilerin girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu savunarak, iktidar olduklarında üretime dayalı ekonomiyi hayata geçireceklerini anlattı.

"Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz"

Anamur'un muz üretimiyle ünlü olduğunu anımsatan Akşener, "Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye duyuracağız. Türkiye'de yerli muza destek çağrısı yapacağız. İYİ Parti teşkilatlarına, üyelerimize, bize oy veren 5 milyon seçmenimize de sesleniyorum. Kardeşlerimiz Anamur'da muzun en iyisini üretiyorlar. Bu toprakların meyvesini yiyin. Nasıl yerli ve milli olunurmuş tüm Türkiye'ye gösterelim." ifadesini kullandı.

Anamur Belediyesinin, örnek yerel yönetim hizmetlerine imza attığını söyleyen Akşener, 82 projenin anlamının, Anamur'un 82. il olma talebi olduğunu, ilçenin her şeyi hak ettiğini belirtti.

Akşener, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin, İYİ Parti'nin Anamur Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklayarak, destek istedi.

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına değinen Akşener, konuşmasının ardından kendisini dinleyenlerle birlikte andı okudu.

Akşener, ilçedeki programı kapsamında, Anamur Belediyesini ve İYİ Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Akşener, bir otelde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yerel gazetecilerle de bir araya geldi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:03
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener

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