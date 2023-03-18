İYİ Parti kurucusundan şok sözler: Talimat okyanus ötesinden geldi! Akşener rol yapıyor, HDP'den rahatsız değil

3 Mart'ta zehir zemberek bir açıklamayla Altılı Masa'yı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu meydan okumasından 48 saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek zorunda kaldı. Akşener'in masaya dönüşünün perde arkasındaki etkenler o tarihten beri tartışma konusu oldu.

İYİ Parti kurucusu Reşat Erdoğan, Akşener'in iradesine yön veren güce ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sabah gazetesinin, "Meral Akşener'i masaya geri döndüren neydi?" sorusuna verdiği cevapta eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Erdoğan, "Akşener FETÖ'cülerin talimatıyla masaya geri döndü" dedi.

"İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıyorum. Akşener bu partiyi kurduğunda bu partiyi kuran birkaç kişiden biriydim" diyen Reşat Erdoğan süreci şöyle anlattı:

İYİ PARTİ'DE ÜLKÜCÜ BULMAK ÇOK ZOR

Akşener, ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Bu partinin omurgasının temeli ülkücülerdi. Fakat şimdi baktığımızda İYİ Parti içerisinde, teşkilatlarda gerçek anlamda ülkücü bulabilmek çok zor. Bu kadrolar zaman içerisinde gittiler. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı, parti dizayn edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti seçmeni Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Akşener çok iyi bir oyuncudur. Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafıyla mesaj vermeye çalıştı. Akşener GİK'i topladı, il başkanlarını, başkanlı divanını topladı; Millet İttifakı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceklerine dair görüş alışverişi yaptı.

Orada parti yönetimi Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını belirterek CHP Lideri'nin adaylığına karşı çıktı. Ancak Akşener okyanus ötesinden gelen talimatla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. İki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istedi ve tutanağa isimleri yazılmaksızın bunu da hallettiler.



TALİMAT DİREKT OKYANUS ÖTESİNDEN

Akşener başkanlık divanı ve il başkanları toplantılarında aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum; bu talimat direkt okyanus ötesinden geldi.

Meral Akşener'in HDP'den rahatsız olduğu algısı oluşturuluyor. Meral hanım HDP'den rahatsız olmuyor aslında, rahatsız olan İYİ Parti seçmenidir. Büyükşehir seçimlerinde HDP ile birlikte başkan adaylarını seçtirmediler mi? Aynı ittifak devam ediyor aslında, HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da, İzmir'de, Mersin ve Adana'da adaylara HDP ile birlikte destek verdi.



ROL YAPIYOR, HDP'DEN RAHATSIZ DEĞİL

'Ben olmasam kazanamazlar' demiyor muydu? HDP ve İYİ Parti belediye seçimlerinde beraberlerdi. Bugün de birlikteler. Ancak Akşener milliyetçi oyların kaçmasını önlemek için kendince rol yapıyor. Ismarla anketlerin halkta bir karşılığı yok. Halkımız bu tür ayak oyunlarının farkında. Bugün İYİ Parti'ye oy veren seçmenler de oyunu net olarak gördü. Bu ülkede 7 başlı bir yapıya kimse oy vermez. Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın, belediye seçimlerinde olduğu gibi HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır.