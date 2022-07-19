İYİ Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Danıştay üyelerini hedef aldı!

Yeniakit.com.tr

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal isteminin Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedilmesinden sonra bir açıklamada İYİ Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan geldi. İP'li kadınlar "ret" oyu kullanan Danıştay üyelerini hedef aldı.

'Öldürülen tüm kadınların vicdani sorumlulukları altında kalmışlardır'

"Ulusal basından edindiğimiz bilgiye göre Ankara Barosu tarafından Danıştay 10. Dairesi’nde açılan davanın reddi yönünde karar verilmiştir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Belirtmek isteriz ki, duruşmalarda kararın iptali yönünde görüşlerini bildiren Danıştay savcılarımız için nasıl "Ankara’da savcılar var" dediysek hukuk dersi verircesine muhalefet şerhi yazan iki üye hâkim için de aynı şeyi söylüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın açıkça usule, hukuka, vicdana aykırı olduğunu bile bile ret kararı vermek için üstün çaba (!) harcayan diğer üyeler ise maalesef bugüne kadar öldürülen tüm kadınların annelerinin, babalarının, çocuklarının vicdani sorumlulukları altında kalmışlardır. Kadınlar adına, kız çocukları adına; biz bu davanın arkasındayız, takipçisiyiz. Biz; "Bitti!" demeden mücadelemiz bitmez.