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Siyaset İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı
Siyaset

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:55:00 -
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından, "Görevimizin başındayız" paylaşımında bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

Yücel Coşkun'un atanması bekleniyor

Halk TV'nin haberine göre Çoşkun'un yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken, eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı olan Yücel Coşkun'un atanması bekleniyor.

"Görevimizin başındayız" demişti

Yıldırım, 25 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.

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