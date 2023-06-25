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Medya İYİ Parti ile ilgili flaş iddia
Medya

İYİ Parti ile ilgili flaş iddia

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:56:00 -
İYİ Parti ile ilgili flaş iddia

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, “İYİ Parti zorla oturduğu masadaki ittifak yüzünden değil kendi isteğiyle CHP’nin gölgesine girdi, CHP’deki parti içi tartışmaların parçası haline geldi” ifadelerini kullandı.

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, seçimlerden sonra muhalefette yaşanan yenilgi eleştirilerinden en az İYİ Parti'nin hasar aldığını belirterek, "İYİ Parti, bir süredir CHP içinde bir hizipmiş gibi refleksler veriyor. Bu aslında Akşener’in iki CHP’li belediye başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmesiyle kristalize olmuştu.

Akşener, iki CHP’li başkan için CHP ile bozuşup masadan kalkmış ve onları partilerine isyan edip Samsun’a çıkmaya çağırmıştı. CHP ile İYİ Parti arasındaki mesafenin en aza indiği andı bu. Yani İYİ Parti zorla oturduğu masadaki ittifak yüzünden değil kendi isteğiyle CHP’nin gölgesine girdi, CHP’deki parti içi tartışmaların parçası haline geldi" diye yazdı.

İYİ Parti ve CHP arasında temel konularda cidddi ideolojik farklılıklar olmadığını savunan Oğur, "İYİ Parti, bütün seçim kampanyasında CHP havuzuna borular döşemiş oradan havuzunu doldurmaya çalışan bir parti gibi göründü. O yüzden İYİ Partililer de hızlarını alamayıp, haklı olarak kendilerini CHP içindeki liderlik tartışmalarının ortasında buldu.

Ama İYİ Parti’nin bütün bunlardan çıkardığı ders CHP ile arayı açmak, ittifaklardan çekilmek olacak gibi görünüyor. Bu İYİ Parti’nin alternatifliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayabilir. Çünkü muhalefetin tek şansı ittifak. Ve ittifaka atarlanmak parti içinde havalı dursa da seçmenler gözünde pek bir şey ifade etmiyor.
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Çünkü İYİ Parti’nin CHP sorunu dışında değil, esas olarak içinde" ifadelerini kullandı.

 

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