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Gündem İYİ Parti ile CHP'nin kavgası bitmiyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Bilge Yılmaz'a yanıt
Gündem

İYİ Parti ile CHP'nin kavgası bitmiyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Bilge Yılmaz'a yanıt

Yeniakit Publisher
2023-09-18 14:10:00 -
İYİ Parti ile CHP'nin kavgası bitmiyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Bilge Yılmaz'a yanıt

İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın, seçimin yenilgisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 'etrafındaki çıkar grupları'na bağlaması gündem oldu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Yılmaz'a yanıt verdi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın seçim sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "etrafındaki kişilere" yaptığı eleştiriye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, "Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor" ifadelerini kullanarak "Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Genel seçimlere ilişkin konuşan İYİ Partili Yılmaz, "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerileri reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi" demişti.
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