İYİ Parti-HDP ittifakında Garo Paylan çatlağı!

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Sözde Ermeni soykırımı savunucusu Garo Paylan, TBMM'ye skandal bir teklif sunarak, "Ermeni soykırımı"nın kabul edilmesini istedi.

İP-HDP ittifakında Garo Paylan çatlağı!

İP'li Meral Akşener, ittifak ortakları HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Paylan'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

"TBMM’ye verdiği sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti:

Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez.

Garo Paylan, sunduğu teklife ilişkin şu hadsiz ifadeleri kullandı:

Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adalet ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir.