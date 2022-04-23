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Siyaset İYİ Parti-HDP ittifakında Garo Paylan çatlağı!
Siyaset

İYİ Parti-HDP ittifakında Garo Paylan çatlağı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan tarafından verilen "Ermeni Soykırımı’nın tanınması" teklifini TBMM'ye sunmasına sert tepki gösterdi. Gözler, HDP'nin İP'li Akşener'e nasıl tepki vereceğine çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 21:12:00 - 2022-04-23 21:16:48
İYİ Parti-HDP ittifakında Garo Paylan çatlağı!

 Yeniakit.com.tr 

Sözde Ermeni soykırımı savunucusu Garo Paylan, TBMM'ye skandal bir teklif sunarak, "Ermeni soykırımı"nın kabul edilmesini istedi.

İP-HDP ittifakında Garo Paylan çatlağı!

İP'li Meral Akşener, ittifak ortakları HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Paylan'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

"TBMM’ye verdiği sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti:

Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez.

Garo Paylan, sunduğu teklife ilişkin şu hadsiz ifadeleri kullandı:

Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adalet ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir.

Kimse bilmiyor sanıyor! Akşener'den, vatandaşın 'HDP ile ittifak etmeyin' tepkisine akla ziyan cevap
Kimse bilmiyor sanıyor! Akşener'den, vatandaşın 'HDP ile ittifak etmeyin' tepkisine akla ziyan cevap

Siyaset

Kimse bilmiyor sanıyor! Akşener'den, vatandaşın 'HDP ile ittifak etmeyin' tepkisine akla ziyan cevap

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