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İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı 2019

CHP ile İYİ Parti bir çok il ve ilçede anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varılan iller arasında Gaziantep de yer aldı. CHP Gaziantep’de aday çıkarmayıp İYİ Parti’nin adayı desteklenecek. Gaziantep’in İYİ Parti’de kalmasıyla birlikte gözler İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. Peki İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 kim olacak? İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı mı?

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:58
İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı 2019

CHP ile İYİ Parti bir çok il ve ilçede anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varılan iller arasında Gaziantep de yer aldı. CHP Gaziantep’de aday çıkarmayıp İYİ Parti’nin adayı desteklenecek. Gaziantep’in İYİ Parti’de kalmasıyla birlikte gözler İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. Peki İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 kim olacak? İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı mı?

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı için kolları sıvadı. İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adaylığı konusunda iki isi ön plana çıktı. Bu isimlerin biri Gaziantep kamuoyunun yakıynen tanıdığı Avukat Ejder Demir. Avukat Ejder 24 Haziran seçiminde MHP'den 3. sıra Milletvekili adayı olmuştu. Diğer bir isim ise Gaziantep’in tanınmış doktorlarından Bayındır Hastanesi sahibi Kemal Bayındır. Kemal Bayındır da İYİ Parti’nin bu teklifini doğrulayarak, “Benimle görüştüler. Elbette bu tekliften onur duyarım. Kısmetse olur.” İfadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:58
  1. İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı 2019
  2. İYİ Parti Gaziantep belediye başkan adayları 2019
  3. Kemal Bayındır kimdir
  4. Ejder Demir

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