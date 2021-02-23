İYİ Parti erken seçim tarihini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, katıldığı bir etkinlikte 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını iddia etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Çorum'daki bir otelde partilerle bir araya gelerek, kentin gündemine ilişkin bilgi aldı ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
"20 Haziran 2021'de genel seçim bekliyoruz"
Akalın, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanmayı kararlaştırdıklarını söyledi.