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İYİ Parti CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yapacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nı yapan CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi seçimlerde % 33.9 oy oranıyla 189 milletvekili çıkartabildi. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin Mart 2019 yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları merak ediliyordu. İP lideri Meral Akşener bu merakı giderdi. Peki İYİ Parti CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yapacak mı?

04 Kasım 2018 Pazar 08:56
İYİ Parti CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yapacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nı yapan CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi seçimlerde % 33.9 oy oranıyla 189 milletvekili çıkartabildi. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin Mart 2019 yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları merak ediliyordu. İP lideri Meral Akşener bu merakı giderdi. İYİ Parti CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yapacak mı?

Türkiye 24 Haziran’da cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı % 53.7 oy alırken, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu  Millet İttifakı ise %33.9 oy oranına sahip olmuştu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partiler arasında ittifak olacak mı merak ediliyordu. AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı konusunda açıklamalar yapıldı. Peki Millet İttifakında yerel seçim birlikteliği olacak mı? İYİ Parti CHP ve Saadet Partisi ile ittifak yapmaya sıcak bakıyor mu? İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener yerel seçim ittifakı konusunda son dakika açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak konusunda an itibariyle resmi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi. Her ilçe, her belde ve şehirde aday çıkarmak üzerine hazırlıklarının bulunduğunu açıklayan Meral Akşener, "İnşallah iyi olur" ifadesini kullandı.

CHP-İYİ Parti-Saadet ittifakı olacak mı?

Meral Akşener, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda an itibariyle resmi görüşmelerinin olmadığını vurgulayarak, "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Yani İttifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda öyledir sistem. Herkes birbiriyle görüşür o orada var onu zaten kimse engelleyemez bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" diye konuştu.

 24 Haziran seçim sonuçları

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 08:56
  1. CHP-İYİ Parti-Saadet ittifakı olacak mı?
  2. iyi parti yerel seçim adayları

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