İYİ Parti Avrupa'da istifa

Avrupa İYİ Parti Yönetim Kurulu, toplu istifa etti. Genel Başkan Ercüment Atilla Çelik, yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Çelik, kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığını, bunu her fırsatta dile getirmelerine rağmen yok sayıldıklarını dile getirerek, şu açıklamada bulundu:

"İYİ Parti Almanya Dış temsilciliği olarak, Mayıs 2022'de aldığımız bu bayrağı, 11 İl başkanlığının açılması ve teşkilatlarının yapılanmasına kadar gerçekleştirdiğimiz görevi, liyakatlı ve vicdanı yüksek arkadaşlarımızla bu görevin sorumluluğu çerçevesinde en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık.

Genel Başkanımızın yanında haksızlığın, kutuplaşmanın ve istibdatın karşısında hep birlikte hareket ettik. Ama bizlere yapılan, haksızlık ve adaletsizlik karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getirirken, bizlere yapılan haksızlığı ve yok sayılmışlığı hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. Biz ne yolumuzdan, ne ideallerimizden, ne de Partimizden vazgeçmiş değiliz. İYİ Parti Almanya Başkanı ve yönetim kurulu olarak görevlerimizden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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