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Siyaset İYİ Parti at pazarlığını kızıştırdı!
Siyaset

İYİ Parti at pazarlığını kızıştırdı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 22:40:00 - 2023-09-28 23:03:15
İYİ Parti at pazarlığını kızıştırdı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükoğlu, yerel seçim için ittifak tartışmalarına yeni bir soluk kazandırdı.

At pazarını kızıştıran İP'li Yörükoğlu, "CHP 10 büyükşehirde aday çıkartmasın" dedi.

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı." çağrısı yapan İP'li Yörükoğlu, "AK Parti~CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor. Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük." şeklinde konuştu.

Yörükoğlu mesajını şöyle tamamladı: Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de.

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