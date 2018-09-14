İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?

12 Ağustos’da gerçekleştirilen İYİ Parti kongerisi sonrası partinin il başkanları da atandı. İYİ Parti’de 54 il başkanının ataması yapıldı. Peki İYİ Parti Ankara il başkanları kim oldu? İşte ataması yapılan İYİ Parti il başkanları listesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

İYİ Parti'nin Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu.

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