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‘İyi kalpli’ olanın kalbi güvencede

Tıp adamları sağlıklı bir kalp için sakin ve huzurlu ortam ve iyi kalpli, iyiliksever olmayı öğütlüyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:39
‘İyi kalpli’ olanın kalbi güvencede

Çağdaş yaşam tarzı” diye dayatılan stresli hayat, insanların sağlığını uçuruma sürüklüyor. Bencillik artıyor. İnsanların gözünü haset ve hırs bürüyor. Daha çok kazanmak, ezilmekten kurtulmak için ezmek diye tarif edilen bencillik yarışı kalbi de vuruyor. Oysa tıp adamları sağlıklı bir kalp için sakin ve huzurlu ortam ve iyi kalpli, iyiliksever olmayı öğütlüyor. Bu hem sağlık anlamında hem de manevi anlamda geçerli. Yaşanılan toplumsal stresi azaltmak için birbirimize karşı ‘iyi kalpli’ olmalıyız. Sokakta, işte, trafikte, ailemizleyken birbirimize karşı daha anlayışlı, hoşgörülü, sevecen ve sabırlı davranmalıyız, diyorlar.

Soda sağlık açısından pek çok konuda faydalı. Midesinden sıkıntısı olanların sık sık başvurdukları bol mineralli bir içecek. Fakat maalesef kalbinden sorunu olanlar için öyle değil..

İşte kalbinize dost olan besinler

• 1 DİŞ SARMISAK: Sarmısak; içinde bulunan besin öğelerinden dolayı damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek, koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Her gün 1 diş sarmısak yenilebilir.

• BALIKTAN ŞAŞMAYIN: Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama, füme.. istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Çiftlik balıklarından, içerdiği organik olmayan maddelerden dolayı kaçının.

• DOMATES VE KARPUZ: Domates-karpuz, antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içeriği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür.

• ESMER TAHIL: Yulaf, çavdar ve tam buğday ununun; B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yulaf gevreği, kepekli ekmek, kepekli makarna, kepekli pirinç, bulgur tüketimini artırabilirsiniz.

• ÇAYIN YEŞİLİ: Yeşil çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği sebebiyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine; yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene gibi bitki çaylarının tüketimini tavsiye ediyoruz.

• ÜZÜMÜN KIRMIZISI: Kırmızı üzüm; içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı, kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Özellikle çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.

• CEVİZ, FINDIK: Ve badem yüksek antioksidan özelliği olan omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir.

• HER GÜN 1 KAŞIK KETEN TOHUMU: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega -3 içeren keten tohumunun; bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt ve çorba gibi besinlerin içine katarak tüketebilirsiniz.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:39
  1. kalp dostu besinler
  2. sağlıklı beslenme

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