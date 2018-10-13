İyi bir aşçı olmak istiyorsanız...

Çorba yapmanın püf noktaları;

• Sebze çorbalarda kullanacağız sebzenin kararmaması için içine biraz sirke ekleyin.

• Çorbanın kıvamını tutturamazsanız, yağ ve un kavurup ekleyiniz.

• Fazla bayatlamış ekmeklerinizi değerlendirin. Bayat ekleri garnitür olarak çorbaların yanında servis edebilirsiniz.

Ekmeği küçük karecikler halinde kesip bir kâsenin içene koyun. Üzerine hoşunuza giden baharat çeşitlerini ekleyerek zeytinyağı ile birlikte fırına atıp kızartın. Kavanozun içinde alıp çorba servisi için bekletin.

Salata yapmanın püf noktaları;

• Salata hazırlarken malzemeleri tamamen kurutursanız sosun nüfuz etmesine olanak sağlarsınız.

• Salataya sos dökerken en son yağını ekleyin, öncesinde eklerseniz yağ sosun geçmesini engeller.

• Yeşillikleri muhafaza ederken kuru olmalarına ve hava almayacak bir kapta buzdolabında bekletin.

• Limonun daha çok su vermesi için sıkmadan önce sıcak suda bekletin ve çatalla üzerini delin.

• Meyve ve sebzeleri yıkamadan buzdolabında saklayın, daha uzun süre dayanacaktır.

Pilav pişirmenin püf noktaları:

• Pilav yaparken, pirincin nişastasını iyice yıkarsanız pilav beyaz olur.

• Pilav pişirirken birkaç damla limon damlatırsanız parlak ve tane tane bir pilav elde edersiniz.

• Pilav pişirirken toz şeker ilave ederseniz, lezzetine katkıda bulunursunuz.

Arnavut ciğerinin püf noktaları:

Hazırlayacağınız ciğer tavayı daha da lezzetli yapmak istiyorsanız birkaç önerimiz var. Ciğer tava yapmadan önce, kızartma ununun içine bir tatlı kaşığı kadar karbonat koymayı ihmal etmeyin. Ayrıca yağı iyice kızdırırsanız, Arnavut ciğerinin tadı çok daha lezzetli olur. Ciğerleri yarım saat kadar süt içinde de bekletebilirsiniz.