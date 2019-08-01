Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi.01 Ağustos 2019 Perşembe 05:11
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi.
Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes’le prensip anlaşmasına vardı. Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon’a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti.
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