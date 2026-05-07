IV. Uluslararası Aile Sempozyumu, “Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus” başlığıyla Milli Savunma Üniversitesi’nde düzenleniyor

Sempozyum, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere kamu kurumları, akademi, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda protokol davetlisinin katılımı bekleniyor.

Aile ve nüfus meselesi, millî güvenlik zeminiyle birlikte ele alınacak

Aile kurumunun stratejik önemini, nüfus yapısındaki dönüşümü ve demografik geleceğin millî güvenlik boyutunu bilimsel bir zeminde ele alacak sempozyum; başlığı, konusu ve mekânı bakımından özel bir anlam taşıyor. Türkiye’nin askerî eğitim geleneğinin ve savunma aklının merkezlerinden biri olan Milli Savunma Üniversitesi’nde yapılacak program, aile ve nüfus meselesini yalnızca sosyal politika başlığı altında değil; vatan müdafaası, devlet kapasitesi, toplumsal dayanıklılık ve medeniyet sürekliliği açısından da tartışmaya açacak.

Bu yönüyle “Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus” başlığı, sempozyum mekânıyla güçlü bir bütünlük kuruyor. Ailenin korunması, nüfusun yenilenmesi, çocukların ve gençlerin sağlıklı biçimde yetişmesi, sadece bireysel veya toplumsal refah alanı olarak değil; ülkenin uzun vadeli güvenliği ve varlık iradesi bakımından da stratejik bir mesele olarak değerlendirilecek.

48 tebliğ, çok disiplinli bir akademik çerçeve

Sempozyumda gün boyunca farklı salonlarda eş zamanlı oturumlar düzenlenecek ve yerli-yabancı akademisyenler tarafından toplam 48 tebliğ sunulacak. Tebliğler; psikoloji, sosyoloji, hukuk, tıp, psikiyatri, sosyal bilimler, İslami ilimler, beşeri coğrafya, media-iletişim, eğitim, sosyal politikalar, şehircilik ve mimari, askerî sosyoloji ve millî güvenlik gibi farklı disiplinlerden gelen yaklaşımlarla aile ve nüfus meselesini çok boyutlu biçimde değerlendirecek.

Programda yer alacak ana oturum başlıkları şöyle:

• Nüfus, Aile ve Sosyal Politika

• Askerî Sosyoloji ve Aile

• Kültür, Folklor ve Aile

• Eğitim, Dijitalleşme ve Aile

• Aile, Maneviyat ve Psikolojik İyi Oluş

• Din, Değerler ve Aile

• Hukuk, Aile ve Toplumsal Yapı

• Savaş, Tarih ve Aile

• Gençlik, Eğitim ve Toplumsal İlişkiler

• Dijitalleşme, Medya ve Aile

• Sosyolojik Yaklaşımlar ve Eleştirel Perspektifler

• Aile ve Kurumsal Yapılar

• Aile ve Modern Psikososyal Sorunlar

Öne çıkan tebliğ başlıkları

Sempozyum programında Türkiye’nin demografik dönüşümünü, aile yapısındaki değişimi, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkilerini, çocukların çevrim içi dünyada korunmasını, hukuk ve sosyal politika çerçevesinde ailenin güçlendirilmesini ele alan dikkat çekici çalışmalar yer alacak.

Öne çıkan tebliğler arasında “Nüfus, Aile ve Millî Güvenlik: Türkiye’de Demografik Dönüşümün Stratejik Boyutu”, “Nüfus, Aile ve Vatan Müdafaası: Türkiye’de Demografik Geçişin Askerî İnsan Gücüne Etkileri”, “Stratejik Bir Savunma Hattı Olarak Aile”, “Modern Anayasalarda Devletin Nüfus Gücü ve Aile Yapısının Korunmasına Dair Anayasal Düzenleme Örnekleri”, “Dijitalleşen Aile ve Mahremiyetin Dönüşümü”, “Pornography and the Harms to Children, the Family, and the Culture” ve “Parental Rights, Children’s Privacy, and the Protection of Children Online” başlıklı sunumlar bulunuyor.

Uluslararası oturumda ise çocukların dijital ortamda korunması, ebeveyn hakları, çevrim içi mahremiyet, pornografinin çocuk, aile ve kültür üzerindeki zararları ile aile, çocukluk ve cinsiyet alanındaki hukuki düzenlemelerin eğitim süreçlerine etkileri tartışılacak.

Maraş ve Urfa hadiseleri üzerinden toplumsal müdafaa hafızası

Sempozyumda tarihî hafızaya da özel bir vurgu yapılacak. Maraş ve Urfa hadiseleri başta olmak üzere Millî Mücadele döneminde şehirlerin, ailelerin, mahallelerin ve yerel toplulukların ortaya koyduğu direniş tecrübesi; vatan müdafaasının yalnızca cephede verilen askerî bir mücadele olmadığını, aileden mahalleye, kültürden inanca uzanan geniş bir toplumsal dayanışma zemini üzerinde yükseldiğini hatırlatan tarihî örnekler olarak ele alınacak.

Bu çerçevede aile, sadece özel hayatın mahrem bir unsuru değil; milletin hafızasını, değer aktarımını, dayanışma refleksini ve kriz zamanlarında ayakta kalma iradesini taşıyan temel kurum olarak değerlendirilecek.