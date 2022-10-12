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Ekonomi İÜ-Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alacak
Ekonomi

İÜ-Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alacak

Üniversite birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:04:00 -
İÜ-Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, 12.10.2022 günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.iuc.edu.tr ve https://personel.iuc.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

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