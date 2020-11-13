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Aktüel İTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği "Lego mikrotonal gitar", uluslararası enstrüman tasarım yarışmasında finalde
Aktüel

İTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği "Lego mikrotonal gitar", uluslararası enstrüman tasarım yarışmasında finalde

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:13:44 -
İTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği "Lego mikrotonal gitar", uluslararası enstrüman tasarım yarışmasında finalde

İZMİR (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu ile aynı üniversitede ses mühendisliği alanında doktora yapan Ruşen Can Acet tarafından geliştirilen "Lego mikrotonal gitar", ABD'nin Georgia Tech Üniversitesince düzenlenen "Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması"nda finale kalmayı başardı.

Çoğulu, AA muhabirine, 7 yaşındaki oğlu Atlas Çoğulu'nun verdiği fikirden yola çıkarak tasarladıkları, müzikteki tam ve yarım seslerin yanı sıra koma seslerin de çalınabilmesine imkan tanıyan Lego mikrotonal gitarla ABD'de düzenlenen uluslararası enstrüman tasarım yarışmasına katıldıklarını belirtti.

Yarışmaya tüm dünyadan 100'den fazla yeni enstrüman ile başvuru yapıldığını aktaran Çoğulu, Lego mikrotonal gitarın ilk 29 enstrüman arasına girmeyi başardığını söyledi.

Yarışmanın gelecek ay sonuçlanacağını dile getiren Çoğulu, jüri dışında herkesin "guthman.gatech.edu/gallery" adresinden girerek "seyirci ödülü" kısmı için oy verebileceğini de ifade etti.

Tolgahan Çoğulu, 2008'de İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle "ayarlanabilir mikrotonal gitar" tasarlamıştı. Türk müziğinin gitarda, gerçek sesleriyle icra edilebilmesine imkan tanıyan gitar, büyük ses getirmişti. Bu gitarla da 2014'te Georgia Tech Üniversitesinin yarışmasına katılan Çoğulu, birincilik elde etmişti.

Çoğulu, Meksika'dan Singapur'a 34 ülkeden davet almış ve ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla konser vermişti.

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