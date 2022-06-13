İttifakta Türk Telekom çatlağı! Babacan ile Ağıralioğlu karşı karşıya!

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Ali Babacan'ın, Türk Telekom ile ilgili manipülasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e tokat gibi sözlerle karşılık vermesinin ardından, sosyal medyada yeniden gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri, Babacan'ın 6'lı masada hala nasıl bulunduğu sorusunu akıllara getirdi.

6'lı masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortaklarını ters köşe eden bir Türk Telekom çıkışında bulunmuştu. Babacan açıklamasında Türk Telekom için, "Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özelleştirildi." demişti.

"Türkiye'ye 6,5 milyar dolar nakit para geldi"

Babacan, Türk Telekom ihalesine ilişkin şunları söylemişti:

Devlet buradan 6,5 milyar dolar nakit para aldı. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi Türkiye'ye. Yani paranın yokluğunda o dönem Türkiye'ye 6,5 milyar dolar nakit para geldi. Dolayısıyla çok büyük bir para. Mülk devletin, tapu devletin, altyapı, sistem ve kablolar hepsi devletin... Özel sektöre geçince daha verimli çalışıyor ve daha çabuk kâra döndürüyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyor, bir 10 bin kişi daha alıyor. Dolayısıyla zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığı vergilerle karşılıyorsun. Özelleştirme silmece doğru yada silmece kötü değil. Akıllıca yapmak lazım.

Ağıralioğlu Türk Telekom'u hedef almıştı

Ali Babacan'ın bu açıklaması ortada iken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun 2020 yılında Türk Telekom'a ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İP'li Ağıralioğlu, Türk Telekom üzerinden iktidarı şöyle hedef almıştı:

Yunanistan'dan çekinecek değiliz. 12 Milyar dolarlık silah anlaşmasın yaptılar diyorsunuz. Yunanistan'ın 12 Milyar dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız, Yunanistan'ın Almanya'ya hesap ettiği silah parası kadar bir Telekom'da dolandırıldık. Yani biz 12 Milyar dolar dolandırılmış bir ülke olarak Telekom'da hesap ettiği 12 Milyar dolarlık silahtan korkacak değiliz. 500 Milyar dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan'ın biraz şöyle düşünmesi lazım "Adamlar bizim silaha ayırdığımız para kadar dolandırılmışlar benim de biraz haddimi hududumu bilem lazım.

Yüce Divan'da yargılamak istedikleri Babacan'la aynı masadalar!

İP'li Yavuz Ağıralioğlu 'Türk Telekom'da dolandırıldık' derken, o tarihlerde bakanlık koltuğunda oturan ve Yüce Divan'da yargılamayı planladıkları Ali Babacan'la şu an 6'lı masada yan yana yer almaları muhalefetin iki yüzlülüklerini yeniden gözler önüne serdi.