İttifak kurdukları PKK, şimdi de iç işlerine karışmaya başladı! 'CHP tabanı değişmeli'

PKK'nın kandildeki elebaşı Duran Kalkan, yayınladığı yeni videosunda CHP tabanını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

6'lı masanın seçimi kazanmak uğruna seçim dönemidne sözler verdiği HDP ve PKK'lılar şimdi adeta CHP'nin iç işlerine karışmaya başladı.

PKK ELEBAŞI KALKAN: CHP TABANINI BİLİNÇLENDİRMEK LAZIM

PKK'lı Kalkan, açıklamasında CHP tabanını eleştirdi ve şu sözleri söyledi:

"Şimdi bazıları diyor CHP değişmeli, değişsin, değişim olmalı. İyi güzel de evet değişim diyenler yeni ne söylüyorlar? Kılıçdaroğlu mu değişmeli yoksa CHP'nin anlayışı, program siyaseti mi değişmeli? Değişecekse siyaseti Türkiye'nin temel sorunlarında yeni olan neyi öneriyor?

Kılıçdaroğlu değişecek mi, değişmeyecek mi? Şimdi bunu tartışıyorlar. Bu bir şey kazandırmaz. CHP tabanını bilinçlendirmek lazım."

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